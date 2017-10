Centro de Suzano registra nesta sexta dois atropelamentos envolvendo motos

Suzano registrou nesta sexta-feira (27) dois atropelamentos envolvendo motocicletas. As ocorrências aconteceram na Rodovia Prudente de Moraes (SP-66) e Avenida Antônio Marques Figueira, na região central da cidade. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), as vítimas atingidas foram socorridas à Santa Casa de Suzano e o estado de saúde é estável.

A GCM informou que o primeiro caso ocorreu na Prudente de Moraes. Depois do acidente, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro (PS) Municipal. Segundo a corporação, o estado de saúde é estável.

O segundo atropelamento foi na Avenida Antônio Marques Figueira. Um idoso, de aproximadamente 60 anos, atravessou a via correndo e foi atingido por uma moto, que seguia sentido Centro. A vítima teve um ferimento na cabeça e escoriações pelo corpo.

Até as 10h04, o idoso permanecia no local aguardando resgate. Isto porque, a mesma ambulância que iria socorrê-lo, foi quem realizou o primeiro resgate. Equipes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana interditaram parcialmente a via.

Por conta de haver registro de feridos, os casos serão registrados na Delegacia Central.