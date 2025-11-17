Centro Municipal de Saúde Mental é vandalizado e tem atendimento suspenso nesta segunda-feira

O Centro Municipal de Saúde Mental, localizado na rua Antônio Cândido Vieira, 556, no Centro, foi alvo de vandalismo e furto no último fim de semana, o que comprometeu a estrutura física e inviabilizou o atendimento ao público nesta segunda-feira (17/11).

Todas as providências necessárias para o registro da ocorrência já foram adotadas e a Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar está realizando os levantamentos técnicos para recuperação do espaço.

Nesta segunda-feira (17/11), todas as agendas médicas foram canceladas, e os pacientes estão sendo comunicados pelo SIS 160. Nos próximos dias, a equipe da Saúde Mental entrará em contato para remarcação.

Além disso, até o próximo dia 24, a dispensação de medicamentos na unidade permanecerá suspensa e passará a ser realizada em três pontos de apoio: CAPSi (Av. Pedro Romero, s/nº, Rodeio - ao lado da UnicaFisio); UBS Vila Suíssa (Av. Ricieri José Marcatto, 310, Vila Suíssa); e UBS Vila Natal (Rua Coronel Cardoso Siqueira, 2.650, Vila Natal).

A Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar reforça que, para quaisquer dúvidas ou orientações, os pacientes podem entrar em contato com o SIS 160, que está à disposição para apoiar os usuários durante este período.

A secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, destaca o impacto à rede de atendimento. “Atos de vandalismo como este ferem não apenas o patrimônio público, mas principalmente a população que precisa do serviço. Nossa prioridade é restabelecer o funcionamento da unidade com segurança e agilidade para garantir continuidade ao cuidado em saúde mental", aponta.