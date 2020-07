Choque prende dois com mais de 800 porções de drogas no Miguel Badra

Dois homens foram presos sob suspeita de tráfico de drogas nesta terça-feira à noite, 28, no Miguel Badra, em Suzano. No total, foram apreendidas 878 porções de drogas, entre crack, cocaína, maconha e lança perfume, além de anotações com a contabilidade do crime organizado e dinheiro.

Segundo policiais do Choque, os homens foram abordados durante patrulhamento de rotina. Quando questionados, eles indicaram uma residência na Rua Helio Guimarães Lanza, onde drogas estavam sendo armazenadas.



No local indicado pela dupla, os policiais encontraram 496 porções de cocaína, 194 frascos de lança perfume, 182 papelotes de maconha, seis pedras de crack e papéis contendo a movimentação da venda de drogas.



A PM, porém, não informou se a dupla tinha passagens na Justiça, tampouco se tinham funções de importância no crime organizado, como gerenciamento do ponto de venda de drogas.



Os homens detidos foram levados à Delegacia Central, onde foram autuados e ficaram à disposição da Justiça.