Ciclista é atropelado na Avenida Francisco Marengo no Dona Benta Segundo comerciantes locais, a vítima teve ferimentos no rosto e em outras partes do corpo

Por Marcus Pontes - de Suzano 09 MAR 2020 - 11h35

Ciclista atropelado é socorrido pelo Samu no Dona Benta Foto: Paula Cerqueira/Divulgação Um ciclista foi atropelado, na manhã desta segunda-feira, 9, na Avenida Francisco Marengo, no Jardim Dona Benta, em Suzano. O socorro só chegou depois de 40 minutos. A vítima foi encaminhada Pronto-Socorro (PS). De acordo com comerciantes locais, a vítima pedalava próximo ao Trevo do Dona Benta, quando um carro teria o atingido. Com o impacto da batida, o ciclista foi projetado ao chão, tendo cortes e ferimentos por todo o corpo. Os primeiros atendimentos médicos foram realizados por comerciantes e pedestres. A viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) demorou cerca de 40 minutos para chegar. O local do acidente foi preservado por policiais militares (PMs). Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia divulgado o quadro de saúde da vítima. A princípio, ele teve cortes, mas não houve fraturas.

