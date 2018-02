Ciclista é atropelado por carro na Índio-Tibiriçá

Um segurança, de 55 anos, foi atropelado nesta quinta-feira (15), na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), em Suzano. A vítima ficou com ferimentos leves. O braço esquerdo foi o mais atingido. O acidente aconteceu no quilômetro 59, sentido Ribeirão Pires.

Um carro trafegava pela rodovia e decidiu entrar na Rua Sebastião Moreira. Ao realizar a manobra, a motorista colidiu com a bicicleta do segurança. Ele caiu no chão e permaneceu imobilizado, até a chegada do atendimento médico.

O resgate da vítima foi realizado durante a manhã por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A segurança foi encaminhado para o Pronto-Socorro (PS) Municipal. A Polícia Militar (PM) atendeu o caso.

O registro do acidente foi feito no 1º Distrito Policial (DP) de Palmeiras.