Ciclista morre ao ser atropelado na Rodovia Ayrton Senna

Um ciclista, de cerca de 34 anos, morreu ao ser atropelado por um veículo na Rodovia Ayrton Senna (SP-70), durante a noite dessa quarta-feira, 10. O motorista do carro ficou ferido e precisou ser encaminhado ao Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. A Polícia Civil continua tentando identificar a vítima.

O atropelamento ocorreu por volta das 19h40. O motorista, que é GCM, seguia sentido Capital, quando ao acessar a rodovia o ciclista surgiu de forma repentina. Em depoimento, ele afirmou que tentou frear, mas não houve tempo hábil.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) preservou o local do acidente. O corpo do ciclista foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As únicas informações obtidas pela polícia é que a vítima tem cerca de 34 anos, é pardo, usava camisa branca e blusa preta e estava de chuteira.

Um exame constatou que o motorista do veículo não apresentava sinais de embriaguez. O caso segue sob investigação.