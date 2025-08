Ciclista morre após ser atropelado por ônibus municipal em Suzano

Um ciclista de 23 anos morreu após ser atropelado por um ônibus municipal, na noite desta terça-feira (05), na avenida Francisco Marengo, em Suzano. A vítima teve uma parada cardiorrespiratória.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o motorista do ônibus relatou que trafegava pela via quando atingiu o ciclista. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Revista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana informou que os agentes de trânsito fizeram a sinalização necessária para desvio dos veículos e apoio ao socorro.

A Radial Transportes, concessionária responsável pelo transporte municipal de Suzano, destacou em nota que está acompanhando o caso e colabora integralmente com as autoridades competentes, fornecendo todas as informações necessárias para a apuração dos fatos.

A concessionária reforça que a prioridade é a segurança dos passageiros, colaboradores e da população em todas as operações. “Seguimos adotando as medidas cabíveis com transparência, responsabilidade e total compromisso com a comunidade”, finalizou.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 2º Distrito Policial de Suzano.