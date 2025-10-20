'Cidade e Ordem' fecha adega no Jardim Imperador e notifica restaurante na Vila Amorim

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou na noite do último sábado (18/10) mais uma edição da operação "Cidade e Ordem", uma ação integrada que tem como objetivo reforçar a segurança pública e garantir o cumprimento das legislações em estabelecimentos comerciais. A mobilização resultou no fechamento de uma adega no bairro Jardim Imperador e na notificação de um restaurante na Vila Amorim por irregularidades encontradas pelos agentes.

Os trabalhos contaram com a participação de nove agentes da GCM, distribuídos em três viaturas; duas equipes da Polícia Militar, totalizando cinco policiais; além de integrantes do Departamento de Fiscalização de Posturas e da Vigilância Sanitária. A operação teve início por volta das 22 horas e percorreu diferentes pontos da cidade, com foco em bares e adegas localizadas nos bairros Jardim Colorado, Vila Amorim e Jardim Imperador.

Durante as fiscalizações, as equipes verificaram documentações, alvarás e condições sanitárias, além de observarem o cumprimento da Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011 (a Lei Antifumo) e das normas que proíbem a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade.

O caso mais grave foi registrado em uma adega no Jardim Imperador. A ação resultou no encerramento das atividades por documentação irregular, após determinação da equipe de Posturas, até que o estabelecimento regularize sua situação junto aos órgãos competentes. Além disso, a Vigilância Sanitária lavrou três autos de infração por descumprimento da Lei Antifumo, venda irregular de bebidas alcoólicas a menores e funcionamento de tabacaria sem licença sanitária.

Em outro caso, um restaurante que fica na avenida Brasília, na Vila Amorim, foi notificado pela equipe de Posturas para regularização documental, enquanto a Vigilância Sanitária orientou os responsáveis quanto às adequações necessárias nas condições de funcionamento.

As equipes também estiveram em outros quatro estabelecimentos nos bairros Centro, Jardim Imperador, Jardim Colorado e Jardim Novo Colorado para dar orientações aos proprietários.

De acordo com o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, o objetivo da iniciativa é promover uma cidade mais segura e organizada, com respeito às normas municipais e à saúde pública. “Foi uma boa ação. Mesmo diante do tempo chuvoso, os agentes estiveram em campo, dando continuidade na fiscalização de comércios e locais denunciados por perturbação do sossego. A operação é rotineira e demonstra o compromisso da administração em garantir tranquilidade à população. A presença conjunta da GCM, da Polícia Militar e das equipes de fiscalização reforça o trabalho integrado entre as forças de segurança e os setores de regulação. É assim que mantemos Suzano em ordem, com responsabilidade e respeito à lei”, afirmou Balbino.

O secretário destacou ainda que esse tipo de operação tem caráter preventivo e educativo, mas que as equipes estão preparadas para agir de forma enérgica sempre que necessário. “Nosso foco é orientar e dar oportunidade para que os estabelecimentos se normalizem, mas quando há irregularidades graves, as medidas legais são aplicadas imediatamente. O que queremos é garantir que todos possam trabalhar dentro da legalidade e que os cidadãos tenham segurança nos locais que frequentam”, finalizou.