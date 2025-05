'Cidade e Ordem' fecha bar irregular, interdita comércio por 40 dias e recupera moto roubada

A “Operação Cidade e Ordem”, realizada pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, interditou um bar por 40 dias e recuperou uma motocicleta roubada no último sábado (24/05) na cidade. A ação, que contou com a Guarda Civil Municipal (GCM), com apoio da Polícia Militar, da Vigilância Sanitária municipal e do Setor de Fiscalização de Posturas da prefeitura, percorreu sete pontos com o objetivo de fiscalizar comércios, coibir irregularidades e reforçar a segurança urbana.

O caso que mais chamou atenção ocorreu na estrada dos Fernandes, na região do Jardim Casa Branca, onde um estabelecimento apresentava diversas irregularidades. A Vigilância Sanitária autuou o local por descumprimento da lei antifumo e por armazenar alimentos impróprios para consumo. Como medida imediata, o bar foi lacrado e interditado por 40 dias. A equipe de Posturas também aplicou autuação por funcionamento fora do horário permitido e apreendeu três narguilés e carne em condições inadequadas.

Outro ponto fiscalizado na rua Baruel foi autuado por funcionar além do horário regulamentado. Já a Vigilância Sanitária optou por orientação preventiva e solicitou a fixação de cartazes informativos no local.

Nos demais cinco pontos fiscalizados, incluindo áreas da região central, Jardim Colorado e Jardim Miriam, não foram encontradas anormalidades. Nestes locais, a operação teve caráter educativo, com reforço das orientações sanitárias e de ordenamento público.

Ao longo da ação, também foram realizadas 87 abordagens a pessoas, além da vistoria de 16 motocicletas e seis carros. Um veículo foi apreendido por irregularidades administrativas. A ocorrência mais relevante na área de segurança foi a recuperação de uma motocicleta com registro de roubo, que foi devolvida ao seu proprietário.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que a operação cumpre o papel de fiscalizar, mas também de proteger a população. “O fechamento e a interdição do estabelecimento por 40 dias mostram que estamos atentos às normas sanitárias e administrativas. Além disso, recuperar uma moto roubada é uma resposta direta à criminalidade”, afirmou. “É um trabalho que une fiscalização, prevenção e ação coordenada entre diferentes setores”, completou.

Balbino também ressaltou que ações como essa continuarão ao longo do ano, especialmente em pontos identificados por denúncias ou recorrência de irregularidades. “Nosso objetivo é garantir que a cidade funcione dentro da lei, com segurança, saúde pública e respeito ao cidadão”, concluiu.

A operação contou com o apoio de diversas equipes integradas, somando um total de 36 agentes envolvidos. Participaram quatro viaturas da GCM, sendo três da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e uma do da Força Patrulha, com um total de 11 GCMs. A Polícia Militar contribuiu com duas equipes, incluindo uma viatura da Força Tática e uma equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) com duas motocicletas, totalizando cinco policiais militares. A Fiscalização de Posturas atuou com duas viaturas e quatro agentes. A Vigilância Sanitária esteve presente com uma equipe em uma viatura, composta por três agentes. Também participou uma equipe da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, com dois agentes.