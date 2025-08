'Cidade e Ordem' tem autuações e 3 interdições a estabelecimentos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou na última sexta-feira (01/08) mais uma edição da operação “Cidade e Ordem”, integrada com o Departamento de Fiscalização de Posturas, a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar. A iniciativa resultou no fechamento de três estabelecimentos, aplicação de multas e orientações a comerciantes e frequentadores em quatro locais da cidade.

A ação, que contou com a participação de 20 agentes em seis viaturas - somando todos os departamentos e órgãos envolvidos -, teve início às 22h35 e foi concluída por volta da 1h20 de sábado (02/08), passando por pontos nos bairros Cidade Miguel Badra, Jardim Alterópolis e Cidade Boa Vista.

A força-tarefa, coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, teve como objetivo coibir práticas irregulares em bares, adegas e casas de eventos, além de garantir o cumprimento das normas sanitárias e de funcionamento. O primeiro endereço visitado fica na rua Waldemiro Pereira de Lima, no bairro Cidade Miguel Badra. No local, sete pessoas foram abordadas. A equipe de Fiscalização realizou orientação aos responsáveis e determinou o fechamento do estabelecimento por funcionar fora do horário permitido, enquanto a Vigilância Sanitária lavrou um auto de infração por descumprimento das normas sanitárias.

Na sequência, a operação seguiu para a rua do Progresso, no bairro Cidade Boa Vista. Neste ponto, foram abordadas 15 pessoas. A Vigilância Sanitária emitiu orientações ao proprietário do estabelecimento, e a Fiscalização aplicou uma autuação com multa, além de determinar o fechamento imediato do local - também por atuar fora do horário.

A terceira ação ocorreu também no Cidade Boa Vista, em um comércio da rua Paulo Ernâni Braga do Nascimento. O espaço contava com 20 frequentadores no momento da chegada das equipes. A Fiscalização de Posturas emitiu uma notificação por irregularidades na documentação e funcionamento, enquanto a Vigilância também realizou orientação técnica e lavrou uma autuação.

O último endereço visitado foi uma adega que fica na rua Waldomiro Dias, no Jardim Alterópolis, onde se encontravam cerca de 30 pessoas. Devido à gravidade das infrações constatadas, como funcionamento irregular e descumprimento das condições sanitárias, o estabelecimento foi interditado parcialmente. A Fiscalização de Posturas determinou o fechamento do espaço e emitiu notificação, enquanto a Vigilância Sanitária aplicou novo auto de infração.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, o balanço da operação reforça o compromisso da gestão com a ordem pública e a saúde coletiva. “Essas ações são fundamentais para garantir o cumprimento da legislação e proteger a população. A presença da GCM, aliada ao trabalho da Fiscalização e da Vigilância, assegura que os estabelecimentos operem dentro das normas. Onde houver irregularidades, haverá resposta do Poder Público”, afirmou.

Balbino destacou, ainda, a postura colaborativa de parte dos comerciantes e da população abordada durante a operação. “Nos locais em que encontramos disposição para o diálogo e para a regularização, orientamos. Mas onde houve reincidência ou desrespeito às normas, as medidas legais foram aplicadas”, concluiu.