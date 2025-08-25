Envie seu vídeo(11) 4745-6900
24/08/2025
Polícia

Cinco adolescentes são apreendidos por roubo em Suzano

Crime aconteceu em Itaquá

25 agosto 2025 - 11h58Por Da Reportagem Local
caso foi registrado na Delegacia Central de Suzanocaso foi registrado na Delegacia Central de Suzano - (Foto: Arquivo DS)

Cinco adolescentes foram apreendidos em Suzano, na noite do último sábado (23), após roubarem um veículo em Itaquaquecetuba.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento na avenida Edmilson Rodrigues Marcelino, no bairro Cidade Miguel Badra, a equipe avistou um veículo em alta velocidade.

Em consulta, constataram que o veículo havia sido roubado em Itaquá. Os agentes iniciaram o acompanhamento pelas ruas do bairro e conseguiram abordar os suspeitos.

Na busca pessoal, nada ilícito foi encontrado. Já na vistoria veicular, foi comprovado que o automóvel havia sido roubado recentemente e encontrado o celular da vítima.

Ainda segundo a PM, a vítima foi contatada e reconheceu quatro dos cinco suspeitos como autores do roubo.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.