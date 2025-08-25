Cinco adolescentes são apreendidos por roubo em Suzano

Cinco adolescentes foram apreendidos em Suzano, na noite do último sábado (23), após roubarem um veículo em Itaquaquecetuba.
Segundo a polícia militar, durante patrulhamento na avenida Edmilson Rodrigues Marcelino, no bairro Cidade Miguel Badra, a equipe avistou um veículo em alta velocidade.
Em consulta, constataram que o veículo havia sido roubado em Itaquá. Os agentes iniciaram o acompanhamento pelas ruas do bairro e conseguiram abordar os suspeitos.
Na busca pessoal, nada ilícito foi encontrado. Já na vistoria veicular, foi comprovado que o automóvel havia sido roubado recentemente e encontrado o celular da vítima.
Ainda segundo a PM, a vítima foi contatada e reconheceu quatro dos cinco suspeitos como autores do roubo.
O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.