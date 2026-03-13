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Jornal Diário de Suzano - 12/03/2026
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Polícia

Cinco foragidos da Justiça são presos em Mogi das Cruzes

Todos os indivíduos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram presos à disposição da Justiça

13 março 2026 - 11h31Por da Reportagem Local
Todos os indivíduos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.Todos os indivíduos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram presos à disposição da Justiça. - (Foto: Arquivo/DS)

Os policiais militares prenderam, entre os dias 10 e 12 de março, cinco indivíduos procurados pela justiça em Mogi das Cruzes. Todos os indivíduos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

O primeiro homem foi abordado pela Rua Santa Efigênia, no Jardim Universo. A abordada foi motivada pois ele demonstrou nervosismo ao notar a presença da equipe policial. 

A segunda ocorrência foi registrada pela Rua Brigadeiro Newton Braga, em Brás Cubas, nas proximidades de um condomínio. Constatou-se que o indivíduo era procurado pelo crime de furto, sendo conduzido à Central de Flagrantes.

A terceira abordagem ocorreu pela Avenida Lourenço de Souza Franco, em Jundiapeba. Durante patrulhamento, a equipe visualizou um indivíduo conduzindo um veículo em atitude suspeita. Após a abordagem e verificação, foi constatado que ele era procurado por descumprimento de medida protetiva.

O quarto indivíduo foi detido pela Rua Doutor Ricardo Vilela, na área central de Mogi das Cruzes. Ele foi reconhecido pelas câmeras de monitoramento do sistema Smart Mogi, sendo acompanhado pela equipe policial.

Já o quinto suspeito foi abordado pela Rua Santo André, na Vila Lavínia. Durante patrulhamento, a equipe avistou um homem em atitude suspeita e realizou a abordagem. Após consulta, constatou-se que ele era procurado pelo crime de tráfico de drogas.

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