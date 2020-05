Cinco pessoas, entre elas dois bebês, morrem após acidente na Estrada do Nagao em Mogi

Um grave acidente envolvendo dois carros de passeio deixou cinco mortos e feridos, no domingo à noite, 24, na Estrada do Nagao, em Mogi das Cruzes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre as vítimas, está uma família inteira: pai, mãe grávida de oito meses e outro filho do casal, de 17 anos. Outra vítima é uma bebê de quatro meses, que estava no segundo carro envolvido.

Um dos sobreviventes revelou que o veículo em que estava perdeu o controle na curva e bateu na caminhonete, onde estavam a maioria dos mortos. Peritos da Polícia Científica vão analisar se teria sido uma falha mecânica do carro, ou humana.

Segundo os bombeiros, a mulher grávida morreu na hora. Porém, houve uma intervenção e o parto foi realizado. A bebê ainda nasceu com vida, mas faleceu momentos depois.