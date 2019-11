Cinco são detidos por suspeita de invasões e furtos à residências em Suzano

Três homens e duas mulheres foram detidos nesta quinta-feira, 7, na Rua Dr. Aniz Fadul, no Parque Maria Helena, em Suzano. O grupo estava em um carro roubado. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que esse bando seja responsável por furtos à residências na cidade. Ferramentas para arrombar portas e cadeados, além de uma pistola falsa, foram apreendidas. Um veículo GM Corsa, verde, também foi recolhido.

Policiais do 3° Pelotão, da 4ª Cia, do 32º Batalhão, descobriram o paradeiro do grupo suspeito de uma série de invasões à residências numa abordagem de rotina. O veículo utilizado foi parado e, durante a verificação, foi descoberto que era roubado. Na ocasião das abordagem, a polícia descobriu que um deles era procurado da Justiça.

Nas buscas ao veículo, os policiais encontraram alicates, uma faca, celular e uma pistola falsa. Aos PMs, o grupo disse que as ferramentas seriam utilizadas na invasão e furto de uma residência. Até o fechamento desta reportagem, a polícia aguardava a chegada de vítimas de crimes deste tipo.

O caso segue em andamento no 2° Distrito Policial (DP) do Boa Vista.