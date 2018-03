Cinco são presos após roubo de carro e venda de celular em Mogi

A Polícia Militar (PM) prendeu quatro pessoas - sendo dois adolescentes - após participarem do roubo a um carro, no Distrito de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Um quinto indivíduo também foi preso pela suspeita de receptação, depois de ter comprado um celular levado durante o assalto. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP).

Segundo a polícia, o roubo ao veículo ocorreu durante a noite dessa quinta-feira (15), na Rua Tenente Galdino Pinheiro Franco. A dona do carro ligou para PM informando sobre o crime. A única informação dada pela vítima era a de que os criminosos tinham fugido sentido a Avenida Francisco Ferreira Lopes.

Buscas foram realizadas pela região, até que, na Avenida Japão, os policiais encontraram o carro em um posto de combustível. Três pessoas estavam no veículo. Dois suspeitos confessaram o crime, inclusive dando a possível localização do quarto comparsa.

Segundo a polícia, o último integrante da quadrilha foi preso na Rua Constalation. Aos policiais, o suspeito disse ter vendido o celular roubado da vítima a um homem, que foi preso na mesma via. Os cinco indivíduos foram levados ao distrito policial. Eles deverão passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (16).