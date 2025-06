Colisão entre carro e ônibus deixa dois mortos e um ferido na Mogi-Salesópolis

Uma colisão entre um carro e um ônibus na rodovia Mogi-Salesópolis (SP-088), em Biritiba Mirim, deixou duas pessoas mortas e um ferido na noite do último sábado (21).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o condutor do carro, um homem de 43 anos, que seguia em sentindo contrário ao ônibus, perdeu o controle e colidiu contra o coletivo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas. O homem morreu no local, a mulher foi atendida, mas não resistiu aos ferimentos. Outro passageiro que estava no carro, de 34 anos, ficou ferido e permanece internado.

O motorista do ônibus, um homem de 47 anos, não sofreu ferimentos.

A polícia rodoviária realizou perícia no local. O caso foi registrado na Delegacia de Biritiba Mirim como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.