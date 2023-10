Colisão entre dois caminhões e uma carreta deixa um ferido grave na Ayrton Senna

Uma colisão entre dois caminhões e uma carreta deixou um motorista com ferimentos graves na Rodovia Ayrton Senna, no km 60, trecho de Guararema, na manhã desta terça-feira (31). Outras duas vítimas saíram ilesas do acidente.

De acordo com a Ecopista, concessionária responsável pela rodovia, o acidente aconteceu devido um choque entre um dos veículos que estava parado em uma faixa.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que um motorista ficou preso nas ferragens do caminhão. O acidente aconteceu por volta das 7h50, e a pista foi liberada às 9h e o tráfego normalizado .

O helicóptero Águia foi acionado para fazer o transporte da vítima que ficou presa nas ferragens. A pista foi interditada por volta das 8h38, para o pouso da aeronave.

Segundo a Polícia Rodoviária, o Águia levou a vítima para o Hospital das Clínicas.