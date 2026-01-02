Colisão entre veículos deixa dois feridos em Mogi

Uma colisão entre dois veículos deixou duas pessoas feridas na madrugada desta quinta-feira (1), no centro de Mogi das Cruzes.
Segundo a Prefeitura de Mogi, o acidente aconteceu no cruzamento das ruas Otto Unger e Olegário Paiva. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.
Uma das vítimas, um homem de 35 anos, foi levada ao Hospital Santana com ferimentos leves. A outra vítima, um homem de 52 anos, recusou atendimento hospitalar.
O local foi preservado e a ocorrência atendida por policiais militares. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, a via foi totalmente liberada às 7 horas.