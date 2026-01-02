Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Colisão entre veículos deixa dois feridos em Mogi

Acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (1), no centro de Mogi

02 janeiro 2026 - 12h08Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Street View)

Uma colisão entre dois veículos deixou duas pessoas feridas na madrugada desta quinta-feira (1), no centro de Mogi das Cruzes.

Segundo a Prefeitura de Mogi, o acidente aconteceu no cruzamento das ruas Otto Unger e Olegário Paiva. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

Uma das vítimas, um homem de 35 anos, foi levada ao Hospital Santana com ferimentos leves. A outra vítima, um homem de 52 anos, recusou atendimento hospitalar.

O local foi preservado e a ocorrência atendida por policiais militares. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, a via foi totalmente liberada às 7 horas.

