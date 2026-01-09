Colisão entre dois carros na Mogi-Bertioga deixa três feridos

Um acidente envolvendo dois veículos na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098), deixou três pessoas feridas nesta quinta-feira (8). A colisão aconteceu na altura do quilômetro 84+600, por volta das 17 horas.

Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um veículo que seguia no sentido norte pela faixa esquerda, ao realizar a curva, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um veículo que trafegava na faixa contrária. Por conta do impacto, os veículos imobilizaram as três faixas da via.

O acidente deixou três vítimas, sendo uma em estado grave. Todos foram socorridos ao hospital.

Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), que administra a via, a ocorrência foi atendida com apoio da Polícia Rodoviária. O trecho foi totalmente interditado e os veículos removidos às 17h50.