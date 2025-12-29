Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Colisão entre dois veículos deixa um ferido e Mogi-Salesópolis parcialmente interditada

Não há registro de congestionamento

29 dezembro 2025 - 10h02Por Da Reportagem Local
Um acidente envolvendo dois veículos, na manhã desta segunda-feira (29), deixou uma pessoa ferida na rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-088), a Mogi-Salesópolis. O acidente aconteceu por volta das 6h40, na altura do quilômetro 79, e a via está parcialmente interditada.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), a ocorrência provocou a interdição do sentido leste (Salesópolis) da rodovia. O tráfego no local flui em sistema pare e siga pelo sentido oeste. Até o momento, não há registro de congestionamento.

Foram acionados dois guinchos da Unidade Básica de Atendimento (UBA), além de duas viaturas do DER, que prestam apoio no local e atuam na liberação da via.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou ferida. A ocorrência segue em andamento. 

Matéria em atualização. 