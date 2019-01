Colombiano e mais quatro bandidos são presos após roubo no Boa Vista

Um colombiano e mais quatro ladrões foram presos pela Polícia Militar, nessa segunda-feira (14), após roubarem dois adolescentes, na Avenida Jaguari, no bairro Cidade Boa Vista, em Suzano. Com o grupo, foi localizado uma pistola de airsoft e um celular.

De acordo com a polícia, o grupo formado por três homens e uma mulher, de 22 a 28 anos, roubaram dois irmãos. Dois dos ladrões pegaram o celular e fugiram em um Fiat Palio, que estava auxiliando no crime.

Após o assalto, as vítimas encontraram uma viatura da PM e deram detalhes sobre o fato. Foi então que policiais seguiram na direção, onde o grupo tinha fugido, e conseguiu pará-los no cruzamento da Avenida Jaguari com a Rua da Granja.

Aos policiais, dois suspeitos confessaram o crime. O casal, porém, negou ter participado do roubo. Disseram ainda que somente deram carona aos acusados, pois todos moravam no mesmo bairro, em Itaquaquecetuba.

Na delegacia, as vítimas foram chamadas e reconheceram dois dos assaltantes. Além disso, o veículo usado na fuga dos bandidos também foi reconhecido. O grupo responderá por roubo. Quatro indivíduos vão ser responsabilidade pelo crime de corrupção de menores, já que havia um adolescente envolvido no assalto.