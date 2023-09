Um homem de nacionalidade colombiana foi preso em flagrante pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo na Rua Brasfanta, no Jardim Dona Benta, em Suzano.

Segundo a Polícia Civil, o carro do homem foi abordado durante uma fiscalização de trânsito. A arma estava no porta-malas do carro.

À Polícia, ele disse que comprou a arma para sua segurança. Apesar disso, foi preso. Depois, o irmão dele foi até a delegacia, pagou fiança e ele foi liberado.