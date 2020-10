Com ajuda de cão farejador, Canil da GCM apreende drogas no Parque Maria Helena

A Equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu 397 gramas de drogas durante uma ação realizada na tarde da última quarta-feira (30), no Parque Maria Helena, em Suzano.

Segundo informações da GCM, a equipe de agentes realizava patrulhamento pela Rua Albert Finke, quando notou um indivíduo, que correu para a comunidade ao ver a viatura.

Ainda no local, a GCM foi informada de que as drogas estavam escondidas em uma área de mata. Um cão farejador foi usado na ação e conseguiu localizar uma bolsa com os entorpecentes.

Tráfico

Dentro da bolsa, os guardas encontraram 41 porções de maconha, 85 de crack, 86 de cocaína, além de três lanças-perfume. Foram apreendidos, ainda, R$ 143 reais em dinheiro.

O indivíduo conseguiu fugir, mas as drogas foram apreendidas e encaminhadas ao Distrito Policial Central de Suzano, onde o caso foi registrado.