Com ajuda de cão farejador, GCM de Suzano prende traficante no Caxangá

Um homem, de 33 anos, foi preso sob suspeita de vender drogas na Estrada Katsumata, no bairro Caxangá, em Suzano. De acordo com guardas do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM), o indivíduo confessou estar vendendo drogas no local. O caso aconteceu na quinta-feira, 30.

Os agentes chegaram até o suspeito após uma denúncia. Um morador do bairro relatou a existência de um traficante na estrada. Forneceu ainda detalhes específicos quanto às características do suspeito. No local indicado, os guardas encontraram o homem, que estava com uma sacola preta, e saiu correndo.

No entanto, a fuga foi frustrada pelo cão Hunter. Os GCMs pontuaram que, durante a abordagem, foi encontrado porções de crack (19) e maconha (9), além de R$ 159. Indagado sobre a fuga e as drogas, o suspeito confirmou estar vendendo drogas no local.

Na delegacia, o suspeito voltou a confirmar ser o responsável pela venda. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O caso foi registrado no distrito central da cidade.