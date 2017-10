Com ajuda do Canil, PM prende três por tráfico no Miguel Badra

Com ajuda do Canil, a Polícia Militar (PM) de Suzano prendeu em flagrante duas mulheres e um homem por tráfico de drogas no Jardim Miguel Badra. Com eles foram achados R$ 154 e uma micro cápsula com cocaína. O cão Athos da PM encontrou 73 cápsulas de cocaína nas imediações, onde os suspeitos atuavam. A ocorrência foi nesta sexta-feira (6).

Pela manhã, a polícia recebeu uma denúncia anônima de comércio de drogas na Rua Nair Nascimento de Oliveira. A informação passada a PM era de que um trio agia na área e escondia as drogas em frestas de um muro. Ao chegaram no local, os policiais identificaram os suspeitos descritos na denúncia.

Um deles, um desempregado de 27 anos, preso duas vezes por tráfico de drogas, ao perceber a aproximação da viatura tentou fugir. Porém, foi alcançado e detido. Durante abordagem nada de ilícito foi encontrado com ele. Havia ainda duas mulheres no local. Com uma delas foi encontada uma micro cápsula de cocaína. Questionada, ela disse que era usuária e que não vendia entorpecente.

A outra suspeita, uma mulher de 24 anos, tinha R$ 154 no bolso e ao ser perguntada sobre o crime de tráfico, negou a prática.

Depois disso, o cão Athos da PM foi acionado e, em um raio de aproximadamente 50 metros quadrados (m²), localizou 73 cápsulas com cocaína. Os recipientes estavam escondidos entre as frestas de um muro, conforme relatado na denúncia.

O 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) informou que os três indivíduos foram conduzidos ao 2º Distrito Policial (DP) de Suzano, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. O entorpecente e dinheiro foram apreendidos para exame pericial.