Com apoio das câmeras de monitoramento, GCM detém homem em Ferraz

A Central Integrada de Monitoramento Ferrazense, o Monitora Ferraz, foi crucial na prisão de um homem que estava furtando uma grade de um equipamento público nas proximidades do Sítio Paredão.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz, os agentes da Central de Monitoramento acionaram a guarda que estava em patrulhamento pelos bairros da cidade, sobre um suposto furto.

Ao chegarem no local, os mesmos se depararam com um homem que carregava a grade nas proximidades da Avenida Brasil. Durante a abordagem, o meliante confirmou que subtraiu a grade do equipamento público no intuito de vender para um ferro-velho para comprar drogas ilícitas.

O suspeito e o ilícito do furto foram conduzidos para a Delegacia local, no qual a autoridade presente declarou prisão em flagrante delito e fiança, em conformidade com o artigo 322 do Código de Processo Penal, no valor equivalente a um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320,00.