Com prisão preventiva decretada, suspeito de feminicídio é procurado

A Polícia Civil de Suzano procura por Luis Diego Freitas dos Santos, de 36 anos, apontado pelas investigações como autor do assassinato de Rosiane Silva Freitas dos Santos, morta a tiros aos 35 anos na noite do dia 8 de maio deste ano na Rua Três Marias, no Parque Maria Helena.

Luis Diego já está com a prisão preventiva decretada pela Justiça e é considerado foragido. A Polícia Civil diz ter a certeza de que ele cometeu o crime, tanto pelo depoimento da própria mãe - que confirmou à Polícia que o filho matou a companheira - quanto pelas imagens de uma câmera de monitoramento que estão em poder da investigação, que mostram o homem saindo correndo de dentro da casa, entrando em um carro e fugindo logo após o crime.

A delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano, Silmara Marcelino, pediu para que quem tiver informações sobre o homem, que entre em contato com a Polícia para ajudar a prendê-lo. “Trata-se de crime grave, e qualquer informação nos ajudará a capturar o evadido”, pediu.

Rosiane foi assassinada a tiros dentro de casa e o caso foi noticiado com exclusividade pelo DS na época. Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima teria discutido com o indivíduo e, por isso, foi baleada. A mãe do acusado disse que o homem foi passar o final de semana na casa da companheira e que, em determinado momento, ambos teriam discutido.

Ela, então, ouviu os estampidos de tiros, pegou as crianças e saiu de dentro da casa. Logo depois, ela viu o próprio filho entrando em um Ford Fiesta vermelho e fugindo.

Em seguida, uma viatura da Polícia Militar passou pela rua e foi acionada por populares. Os militares foram até a casa e viram a vítima caída. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito ainda no local do crime.

O local foi isolado e a Perícia foi realizada. Segundo o Boletim de Ocorrência, o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi (SHPP) foi comunicado sobre o crime e o caso foi registrado na Delegacia Central de Polícia de Suzano.

Primeiro, a Polícia pediu à justiça a prisão temporária de Luis Diego. Há cerca de duas semanas, a prisão preventiva foi decretada. Agora, a Polícia Civil busca localizar e prender este homem.