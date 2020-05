Com Samu indisponível, policiais militares atendem chamado e realizam parto de mulher

Policiais Militares (PMs) de Itaquaquecetuba ajudaram uma grávida à dar a luz, depois que ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esgotaram-se devido os atendimentos desta segunda-feira, 11, à noite. A mulher e a criança passam bem e foram levadas ao Hospital Santa Marcelina.

Segundo a Polícia Militar, os policiais Marinho e D’arco foram até à residência da mulher, na Rua dos Signos, na Vila Celeste, após o Centro de Operações da PM (Copom) dar conta de que socorristas do Samu estariam indisponíveis, bem como a ambulância do resgate do Corpo de Bombeiros estaria retornando de um atendimento em Ferraz de Vasconcelos.

Quando chegaram para socorrê-la, os policiais observaram que não haveria tempo hábil para levá-la ao hospital. Foi, então, que eles a auxiliaram a dar à luz ao filho.

De acordo com a PM, os bombeiros chegaram instantes depois do parto. Eles cortaram o cordão umbilical e levaram mãe e criança ao Santa Marcelina.