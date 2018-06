Comando da PM no Alto Tietê divulga resultado de operação 'Força Metropolitana'

Ao todo, oito pessoas foram detidas em flagrante durante a operação 'Força Metropolitana', realizada pelas polícias Civil e Militar, além da Guarda Civil Municipal (GCM) na região. O balanço das atividades foi divulgado pelo Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12). No Alto Tietê, foram apreendidas drogas, motos, quatro CNHs, 39 Certificados de Licenciamento Anual, além de uma arma.

A operação foi desenvolvida durante essa quinta-feira (21), na Região Metropolitana de São Paulo, que compreende a região. Segundo o balanço divulgado, ao todo, 1.570 pessoas foram abordadas. Além disso, as forças de segurança pararam 790 veículos. Destes, 390 veículos, 277 motos e 123 caminhões de pequeno e grande porte. No total, foram lavradas 216 multas.

Ação contra narcotráfico

Em Itaquá, policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) detiveram duas pessoas e apreenderam drogas e uma arma. A ação foi na Rua Guarujá, na Vila Celeste. Segundo a polícia, um grupo correu ao vê-los. Houve perseguição.

Na ocasião, os policiais encontraram 47 papelotes de maconha e R$ 38 com um suspeito. Ele admitiu ser o responsável pela venda de drogas na região. Outro homem foi preso com um revólver, com duas munições. Os demais indivíduos alegaram serem usuários de drogas.