Combate ao narcotráfico: três traficantes são presos no Suzanópolis e Palmeiras

As forças de segurança de Suzano têm intensificado ações de combate ao narcotráfico. Duas atividades ocorridas em regiões distintas da cidade resultaram na prisão de três traficantes, durante a tarde e noite dessa quinta-feira (27).

O primeiro caso contou com o apoio dos cães farejadores Mel e Draco, do Canil Setorial. Denúncia anônima levou policiais militares a Rua Leonor Edméia de Castro, no Jardim Suzanópolis. Relatos apontavam que um casal estaria comercializando entorpecentes na via.

Drogas e anotações foram encontradas com dois suspeitos. No total, foram apreendidas 166 pedras de crack, 37 porções de maconha, 34 de cocaína e R$ 130, além de anotações da venda dos narcóticos.

Já a segunda ocorrência foi realizada por guardas da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Os agentes patrulhavam pelo Jardim Restinga, quando suspeitaram de dois indivíduos. A dupla estaria na Rua Santa Gema -- local conhecido por haver um ponto de venda de drogas.

Na ocasião, os guardas encontraram 74 pedras de crack, 43 porções de maconha, 22 de cocaína e R$ 60,50. Os agentes da Romu também suspeitam que roupas e bolsas encontradas sejam de furtos e roubos, já que o índice desses delitos teve alta na região.