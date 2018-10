Condenado por assassinato é capturado após 3 horas de buscas

Policiais Militares (PMs) levaram, pelo menos, três horas para encontrar e capturar um foragido da Justiça, nessa terça-feira (9), em Itaquaquecetuba. O condenado responde a processos de homicídio (assassinato) e corrupção de menores.

A prisão do indivíduo foi realizada na Rua do Sol, no Jardim Celeste, após denúncias anônimas. Familiares do condenado ajudaram a polícia a encontrá-lo, e, enfim, evitar uma possível nova fuga.

De acordo com a Polícia Militar, as buscas no bairro para capturá-lo duraram cerca de 3 horas. Além disso, segundo a polícia, o condenado deve responder por um novo processo criminal. Antes de ser preso, ele usou um RG falso para escapar da abordagem.

Condenações

Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia divulgado detalhes sobre as condenações do indivíduo. E como ou aonde ocorreu o assassinato.