Condenado por estupros e homicídio, tio é preso por agredir sobrinho em Suzano

Condenado por dois estupros e um homicídio, um ajudante geral, 55 anos, foi preso pela quarta vez, em Suzano. Nesta ocasião, ele responderá pela agressão e a ameaça aos sobrinhos, de 12 e 16 anos. O fato aconteceu na Rua das Chácaras, no bairro Cidade Edson. Segundo a delegada, Silmara Marcelino, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, o homem também é acusado de, em ocasiões anteriores, ter abusado sexualmente da sobrinha e a espiar no banho.

O suspeito foi detido nesta quinta-feira (22). Ele tentou fugir, mas, foi capturado próximo ao local do crime. Na ocasião, foi localizado uma faca na cintura. Este objeto teria sido o utilizado para intimidar os sobrinhos, segundo a PM.

Depois de detido, a polícia precisou algemar o suspeito. Isto porque tinha o risco de uma reação violenta. O homem estava alcoolizado. O garoto -- primeira vítima do tio - disse à PM que foi agredido sem motivos. A irmã do menino tentou intervir, mas foi ameaçada.

No boletim, a garota cita que é característico do tio ser violento. E que chegou a ser abusada, com carícias na região íntima. "No depoimento, ela falou que o tio tinha o hábito de se masturbar em frente ao quarto dela, bem como observá-la no banho. A vítima somente não o denunciou por medo", explicava o documento policial.

Medo

Ainda segundo a PM, a mãe dos adolescente evita de arrumar trabalhos por causa do irmão. Ela teme que ocorra algo violenta contra os filhos.

Somadas as penas de violência doméstica, lesão corporal e ameça, o condenado poderá ficar por mais de cinco anos preso.