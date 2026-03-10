Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Condenado por homicídio no Paraná é preso em Suzano

Segundo o mandado de prisão, o homem teria deixado Curitiba e não colocou tornozeleira eletrônica

10 março 2026 - 11h38
O condenado permaneceu preso no distrito policial de Suzano e seguirá à disposição da Justiça para o cumprimento da decisão judicial

Um homem de 43 anos, condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, foi preso na tarde desta segunda-feira (9), em Suzano. A abordagem aconteceu na Rua Biotonico, bairro Jardim Urupez, quando o suspeito notou a presença da equipe policial e, demonstrando nervosismo, passou a mexer em uma caçamba de entulhos.

Durante a entrevista e consulta aos dados pessoais, os militares descobriram um mandado de prisão emitido em fevereiro de 2026,  pelo juiz da Vara de Execuções Penais da comarca de Curitiba, no estado do Paraná. Condenado a 3 anos e 6 meses em regime semiaberto, o acusado não poderia ter deixado o estado sem autorização judicial.

Além disso, o documento informa que o tribunal solicitou o comparecimento do homem para a instalação da tornozeleira, mas ele não foi encontrado. Ele deixou a cidade e não reportou o novo endereço à Justiça. Por isso, foi emitido o mandado de prisão.

O condenado permaneceu preso no distrito policial de Suzano e seguirá à disposição da Justiça para o cumprimento da decisão judicial.

