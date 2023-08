Condenado por não pagar pensão em Pernambuco é preso em Suzano

Um serralheiro de 34 anos foi detido por policiais militares 32° Batalhão por estar foragido por não pagar pensão alimentícia no estado de Pernambuco. A prisão aconteceu no último final de semana.

Policiais Militares chamaram no portão de uma das residências da Rua Teresa Clementina Tomasine de Freitas, no Parque Maria Helena, em Suzano, e o serralheiro se apresentou como morador da residência.

Para registrar o atendimento, os policiais solicitaram os dados pessoais do morador, que ao serem consultados, constaram com um mandado de prisão emitido em 10 de agosto do ano passado por falta de pagamento de pensão alimentícia.

O mandado de prisão, emitido pela Vara Única da Comarca de Exu, no Pernambuco, determinava o recolhimento do serralheiro por três meses e, que sua liberdade, se daria apenas quando emitido o alvará de soltura ou decorrido o prazo de recolhimento, prisão de três meses.

A ocorrência foi apresentada no distrito policial onde o homem permaneceu preso e aguardará a deliberação da Justiça.