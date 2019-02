Confronto entre bandidos e policiais deixa pedestre ferido de raspão na cabeça

Uma pessoa foi atingida de raspão na cabeça, durante confronto entre bandidos e policiais, nesta quarta-feira (27), na Rua Barra do Una, no Jardim Fortuna, em Itaquaquecetuba. As primeiras informações da Polícia Militar apontam que o ferido seria um pedestre.

O confronto teria ocorrido, depois que policiais flagraram bandidos tentando roubar um furgão de entregas. Os agentes chegaram a segui-los, mas foram recebidos a tiros. Houve revide. Os ladrões entraram em um veículo, contudo, perderam o controle e colidiram em um poste.

Mesmo após a colisão, os bandidos continuaram atirando contra os policiais. Foi então que uma nova troca de tiros foi iniciada. De acordo com a polícia, um homem caminhava pela via e foi atingido de raspão na cabeça.

Com o pedestre ferido, os ladrões aproveitaram e escaparam. A pessoa ferida foi socorrida ao Hospital Santa Marcelina. Ele não corre risco de morrer. Peritos da Polícia Científica deverão ir ao local, já que vão iniciar as análises para descobrir de onde partiu a bala que feriu o pedestre.

