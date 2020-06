Confronto termina com um bandido morto após golpe e tentativa de roubo em Itaquá

Um bandido foi baleado e morto ao trocar tiros com um policial civil de folga na Travessa Salerno, Vila Ferreira, em Itaquaquecetuba, durante a manhã desta quinta-feira, 11. Outro criminoso foi preso. De acordo com as primeiras informações, o suspeito e o comparsa haviam negociado a venda de uma moto, por um site, e depois que as vítimas chegaram, anunciaram o assalto.



A negociação da moto, uma modelo Honda XRE 300, ocorreu pela internet. As vítimas marcaram encontro com o vendedor pela manhã, para verificar as condições da motocicleta. Porém, quando chegaram ao local marcado, dois bandidos declararam se tratar de um golpe e anunciaram o assalto.

Um dos bandidos exigiu o dinheiro das vítimas, e ainda realizou um disparo, que falhou. O que eles não esperavam era que uma das vítima fosse um policial. Houve reação e o indivíduo foi baleado.

Devido ao fato, populares se aglomeraram no local. Foi necessário o apoio de policiais militares (PMs) e civis do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra).



O suspeito baleado foi socorrido com vida ao Hospital Santa Marcelina, mas morreu devido aos ferimentos. Um revólver carregado foi apreendido.



O caso será registrado na Delegacia Central.