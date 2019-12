Confronto termina com PM baleado e criminoso morto na Estrada dos Fernandes

Um confronto a tiros terminou com um policial baleado e um criminoso morto, no domingo, 15, na Estrada dos Fernandes, em Suzano. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a troca de tiros será investigada pela Polícia Civil. As informações sobre o caso foram divulgada esta segunda-feira, 16.

A troca de tiros aconteceu instantes depois de um assalto na via. Relatos apontavam que os ladrões estariam em um VW/Fox. Buscas foram realizadas na estrada. Segundo a SSP, três bandidos foram encontrados num trecho da via. Ao ver a chegada da polícia, os ladrões atiraram. Houve confronto e um policial foi baleado na perna.

Dois dos três bandidos entraram numa região de mata. O helicóptero Águia da PM fez varredura na região, mas não localizou os foragidos. No veículo roubado, os policiais localizaram e libertaram um motorista que era mantido refém no porta-malas. Na ocasião, a vítima afirmou que foi ameaçado de morte pelos criminosos.

Ainda segundo a SSP, o policial ferido foi socorrido ao Pronto-Socorro (PS) de Ribeirão Pires. Já o suspeito baleado à Santa Casa de Suzano, onde morreu devido aos ferimentos. "Foi requisitada perícia ao local dos fatos, exame residuográfico aos policiais e ao indivíduo morto, além de necroscópico e datiloscópico para a identificação do suspeito. O caso foi registrado como roubo, legítima defesa, morte decorrente de intervenção policial, resistência, lesão corporal e localização / entrega de veículo na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos", finalizou nota da SSP.