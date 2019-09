Confusão envolvendo policial militar termina com quatro feridos no Cidade Edson

Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas um policial militar, após brigarem na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), no trecho do bairro Cidade Edson, em Suzano. As agressões aconteceram após um acidente de trânsito envolvendo dois veículos. Além da briga, houve disparos de arma. O caso foi registrado na noite deste domingo (8).

Por volta das 22h49, policiais receberam chamado para atenderem uma ocorrência em que um policial militar estaria envolvido em um acidente de trânsito. No local, foram informados de que o policial e sua esposa, além de outras duas mulheres - que estavam em outro carro envolvido no acidente - brigaram. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), durante as agressões, o policial sacou a arma e atirou três vezes contra o chão para cessar a briga. Ninguém foi atingido.

Tanto o policial quanto as mulheres ficaram feridas e foram levadas ao Pronto-Socorro (PS) de Suzano. Eles receberam atendimento médico e foram liberados para prestar depoimento na Delegacia Central.