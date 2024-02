Coronel Reges Meira Peres assume o comando do CPA/M-12

O Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM-12), responsável pela Polícia Militar no Alto Tietê, terá como comandante o Coronel da PM Reges Meira Peres, transferido do Comando do Policiamento da Capital (CPC), um dos cargos mais importantes da corporação.

Peres substitui o comandante Coronel Rodrigo Quintino, que estava à frente das polícias desde março de 2023. Quintino foi transferido para o Gabinete do Comandante Geral da Polícia Militar (Gab Cmt G).

A mudança foi autorizada pelo Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), conforme decisão publicada no Diário Oficial do Estado da última quarta-feira (21/02).



O Coronel Reges Meira Peres é integrante de longa data da Policia Militar. Ele já recebeu uma Medalha “Mérito do Comando de Policiamento da Capital”, e a Medalha “Regente Feijó”, destinada às personalidades civis e militares que atuaram de forma a viabilizar os trabalhos da PM em apoio ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.