Corpo carbonizado é encontrado dentro de porta-malas de veículo no Miguel badra

Um corpo carbonizado foi encontrado dentro do porta-malas de um veículo, na Rua Mario Bochetti, no Miguel Badra, em Suzano, durante a manhã desta sexta-feira (28). A princípio, o cadáver foi encontrado após o Corpo de Bombeiros conter o incêndio ao carro, que estava parado num campo de futebol do bairro.

Os bombeiros foram à região, por volta das 6 horas. O chamado dava conta de que um carro estaria em chamas. Após alguns minutos, o fogo foi controlado. Foi aí que, ao verificar o veículo, o corpo foi encontrado no porta-malas.





A Polícia Militar está preservando o local. Peritos da Polícia Científica deverão buscas pistas que possam levar à identificação. As primeiras informações apontam que não há como identificar o sexo da vítima. Além disso, o carro não tem queixa de roubo ou furto.