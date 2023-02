MORTO COM ARMA BRANCA Corpo com várias perfurações é encontrado em rua da Vila Monte Belo, em Itaquá; Polícia investiga Havia muito sangue no local do crime; Polícia busca identificar autor do crime

Por Daniel Marques - de Itaquá 22 FEV 2023 - 16h58

Corpo foi encontrado na Rua Piracicaba, na Vila Monte Belo Foto: Reprodução/Google Earth A Polícia Civil busca identificar e prender o autor de um crime bárbaro em Itaquaquecetuba. Um corpo foi encontrado com diversas perfurações na madrugada de segunda-feira (20) na Rua Piracicaba, na Vila Monte Belo. Segundo o Boletim de Ocorrência, os ferimentos indicam que a vítima foi golpeada diversas vezes até a morte com arma branca. Uma faca pode ter sido usada no crime. A Polícia Militar foi acionada por volta das 01h50 pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No local, a vítima foi encontrada com muitos ferimentos e havia muito sangue ao redor. O corpo não foi identificado na cena do crime e o autor também não foi localizado. O local foi isolado até a chegada da perícia, que deu início às investigações do caso. Também foi solicitado o exame datiloscópico para identificar a vítima por meio das impressões digitais. O caso foi registrado pela Delegacia Central de Polícia de Itaquaquecetuba.

