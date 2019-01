Corpo de bebê é colocado dentro de caixa de sapato e abandonado em cemitério

O corpo de um bebê foi abandonado, na manhã desta segunda-feira (21), na porta de um cemitério particular, no Jardim Nossa Senhora do Caminho, em Ferraz de Vasconcelos. A criança - do sexo masculino - estava em uma caixa de sapato e dentro de uma bolsa. A Polícia Civil investiga o caso.

A Polícia Militar atendeu ao chamado nas primeiras horas do dia. Denúncia dizia que um corpo teria sido abandonado no cemitério. No local, os policiais conseguiram descobrir que, na realidade, a bolsa foi deixada na porta do local.

Um funcionário teria a pegado e levado até o interior do cemitério, já que suspeitou que pudesse ser algum objeto esquecido. Foi então que, ao verificar, descobriu se tratar do corpo de um bebê.

A reportagem apurou que, pelas características, a criança ainda é recém-nascida. Mas, não há como precisar o tempo. Outro detalhe levantado é que o bebê não foi desenterrado, ao contrário do que aconteceu na semana passada em Itaquaquecetuba.

O caso será analisado por investigadores do 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Margarida. Policiais devem ir ao local ainda esta semana para verificar a possível existência de câmeras de monitoramento no entorno do cemitério.