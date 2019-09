Corpo de garoto é encontrado em terreno baldio em Itaquá

O corpo de um adolescente foi encontrado, em um terreno baldio, na Estrada Pinheirinho Novo, em Itaquaquecetuba, por volta das 10h20 desta sexta-feira, 20. De acordo com as primeiras informações, a vítima estava seminua. A perícia deve analisar o que pode ter provocado a morte.

A Polícia Militar divulgou que foi solicitada, após um pedestre ver o corpo de uma pessoa no terreno baldio. O primeiro relato enviado à Central de Operações da Polícia Militar (Copom) apontava que a vítima estava seminua e com uma espécie de fio amarrado no pescoço.

Após o encontro do corpo, o pai da vítima foi até o local e o reconheceu. Não há, por enquanto, informação se o adolescente estava desaparecido.

Peritos da Polícia Científica devem chegar ao local, para iniciar os procedimentos de investigação. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes também deve acompanhar o trabalho.

