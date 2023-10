Corpo de homem com pés e mãos amarradas é encontrado na Dutra, em Santa Isabel

O corpo de um homem, 49, com mãos e pés amarrados foi encontrado dentro de um caminhão na Rodovia Presidente Dutra, no bairro Granja Urupês, em Santa Isabel na tarde desta quarta-feira (25).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Policiais Rodoviários Federais foram acionados para atender a ocorrência e ao chegarem no local encontraram a vítima já sem vida com as mãos e pés amarrados no interior de um caminhão.

Esse é o segundo homicídio em Santa Isabel nesta semana. O primeiro foi um assassinato com arma de fogo e prisão em flagrante.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Santa Isabel. A polícia civil solicitou perícia ao veículo e realiza investigação para identificar e prender os autores do crime.