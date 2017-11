Corpo de homem é encontrado boiando embaixo do Trecho Leste do Rodoanel em Suzano

O corpo de um homem – ainda sem identificação – foi encontrado boiando embaixo do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) em Suzano. O Corpo de Bombeiros precisou usar equipamentos específicos para poder retirar o cadáver do local. A Polícia Civil disse nesta quarta-feira (29) que busca informações para poder identificar a vítima.

O cadáver foi localizado no final da tarde desta terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar (PM), a primeira pessoa a ter visto o corpo boiando no rio seria um caminhoneiro. Ele não ficou no local, porém informou o fato a um motociclista. Esta segunda testemunha ligou e comunicou o ocorrido à PM e Bombeiros.

No boletim, os PMs narram ter chegado ao local, depois de uma denúncia anônima. Quando a polícia chegou, os bombeiros já estavam realizando a remoção do corpo do rio. A atividade não durou muito tempo, mas, a polícia preservou o local até à noite. Uma viatura ficou próxima à Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66).

O documento policial descreve que nenhum lesão foi encontrada. A PM não estimou uma idade aproximada, mas diz que o homem estava vestindo camisa vermelha, teria cabelos parcialmente grisalhos, mede 1,65 de altura e estava apenas de cueca.

Apesar de o caso ter sido registrado na Delegacia Central de Suzano, as investigações serão coordenadas pelo 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.

Rede social

A imagem do corpo boiando foi publicada numa rede social. A hipótese é que a filmagem tenha sido feita pelo motociclista que comunicou o fato à PM. Nas imagens, é possível ver a vítima boiando e vestindo cueca e camisa.