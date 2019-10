Corpo encontrado em estrada de terra é de segurança desaparecido, diz polícia

O corpo do homem encontrado numa via de terra, próximo a Estrada dos Fernandes, em Suzano, durante o início da tarde desta quinta-feira, 31, é do segurança Marcos Aparecido Ângelo Ortela, 34 anos, que estava desaparecido desde o último domingo. A confirmação foi dada pela Polícia Civil.

Agora, a polícia quer descobrir qual a causa da morte. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram até o local para remover o corpo, que estava em avançado estado de putrefação. A via, de díficil acesso, foi isolada para o trabalho da Polícia Científica.

O DS apurou que peritos não encontraram marcas aparentes de violência física. O Instituto Médico Legal (IML) vai deve elaborar laudo detalhado especificando a possível causa da morte, seja natural ou violenta. O resultado pode sair em até 30 dias.

O caso é tratado como morte suspeita. Não há informações quanto o enterro da vítima.