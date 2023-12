Um corpo foi localizado, às 12h45, na Avenida Presidente Castelo Branco, 3013, em Mogi das Cruzes. O Corpo de Bombeiros retirou do local. O corpo é de um homem, não portava documentos, com idade aproximadamente de 20 a 30 anos. O caso foi apresentado no 3° Distrito Policial de Mogi das Cruzes.