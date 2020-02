Setor de Homicídios investiga morte de homem encontrado na Estrada do Paiol, em Ferraz Vítima foi encontrada de bruços, com pés e mãos amarrados e escoriações no rosto

Por Daniel Marques - de Ferraz 13 FEV 2020 - 14h07

Próximo ao local, havia um forte odor e uma espécie de "cova" Foto: Regiane Bento/Divulgação O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes investiga a morte de um homem, que foi encontrado morto no início da manhã desta quinta-feira, 13, na Estrada do Paiol, em Ferraz de Vasconcelos. A reportagem do DS apurou que a vítima aparentava ter entre 45 e 50 anos. Ela estava em um local próximo a um trecho interditado por risco de deslizamento de terra. O corpo estava de bruços, com os pés e mãos amarrados e vestia calça jeans, blusa azul com detalhes cinzas e camiseta vermelha. Ele ainda estava descalço, usando apenas meias. No trecho onde estava a vítima, o DS constatou que havia, ainda, um forte odor, bem como uma espécie de "cova". Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), o agente funerário que foi ao local confirmou que a vítima estava com escoriações na face. A perícia foi ao local, e o trecho foi liberado por volta das 10h20. A polícia ainda não identificou o corpo. O caso foi registrado como homicídio no Distrito Policial de Ferraz.

