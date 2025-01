Corpo de jovem desaparecido é encontrado em lago de Mogi

O corpo de um jovem, de 19 anos, que estava desaparecido em um lago de Mogi das Cruzes, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (24).

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o corpo "começou a boiar" no lago por volta das 7h40.

A vítima estava desaparecida desde segunda-feira (20), por volta das 16 horas. Ele estava com amigos no local, que fica na Estrada Taboão-Parateí. O Corpo de Bombeiros começou os trabalhos de procura do jovem ainda no dia do desaparecimento.