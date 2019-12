Corpo de jovem é encontrado em terreno baldio no Jardim Viana; Setor de Homicídios investiga o caso

O corpo de um jovem, de 19 anos, foi encontrado com perfurações de arma branca em um terreno baldio, no domingo (15), no Jardim Viana, em Itaquaquecetuba. A vítima estava desaparecida desde sexta-feira (13). O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes investiga o caso.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta das 15h17, policiais foram chamados para atender uma ocorrência de encontro de cadáver na Rua Penedo, altura do 100. A vítima, que estava com perfurações de arma branca na coluna, foi encontrada em um terreno baldio, especificamente numa vala, com mato alto.

A perícia esteve no local.

O pai do jovem reconheceu a vítima e disse que ele saiu para comprar uma bebida na sexta-feira e não voltou mais. Segundo ele, a vítima não era usuário de drogas ou tinha briga com alguém.